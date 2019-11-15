Голкипер казанского Ак Барса Тимур Билялов стал обладателем нового рекорда чемпионатов России по длительности сухой серии. Достижение было обновлено в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против Трактора.

Голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов стал обладателем нового рекорда чемпионатов России по длительности "сухой" серии. Достижение было обновлено в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Трактора".Для того, чтобы превзойти достижение Иржи Трвая, установленное в 2004 году (305 минут 56 секунд), Билялову требовалось отстоять на ноль первый период против челябинцев. И ему это удалось. Теперь новым рекордом по непробиваемости является рекорд в 316 минут и 9 секунд.Примечательно, что Билялов выступает за "Ак Барс" с лета 2019 года, куда он перешел из рижского "Динамо". Всего в 12 матчах КХЛ он шесть раз завершал встречи без пропущенных шайб.