Бывший представитель Украины на переговорах в Минске по Донбассу Роман Безсмертый рассказал подробности личной беседы Петра Порошенко с Владимиром Путиным. О чем разговаривали политики?

Бывший представитель Украины на переговорах в Минске по Донбассу Роман Безсмертый рассказал подробности личной беседы Петра Порошенко с Владимиром Путиным. О чем разговаривали политики?На одном из совещаний с участием всех высокопоставленных чиновников Порошенко изъявил желание лично переговорить с Путиным. Это было осенью 2015 года, рассказал Безсмертный в эфире "24 канала".Дипломат признался, что тогда выступил против инициативы президента. "Как вы представляете себе это? О чем вы будете говорить?" – вспомнил Безсмертный о своей реакции.Несмотря на протесты своего окружения, с Путиным Порошенко все же переговорил. Тет-а-тет два лидера побеседовали 2 октября 2015 года на встрече нормандской четверки в Париже.По воспоминаниям Безсмертного, Путин и отделились от остальных и отошли в сторону. "Они имели разговор об освобождении Надежды Савченко. Я понимаю этот мотив, я слышал разговор президентов", – рассказал дипломат.Много воды утекло с тех пор. Надежда Савченко была освобождена и вернулась на Украину в мае 2016 года. Когда-то всеобщая любимица и национальная героиня, ныне она превратилась в изгоя и прозябывает в тени былой славы.Ностальгировать о прошлом остается и . Имя экс-президента фигурирует в 13 уголовных расследованиях. Пока бывший глава государства проходит в качестве свидетеля, но на всякий случай переписывает активы на старшего сына.