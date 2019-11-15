Надежд на улучшение жизни при Владимире Зеленском у украинцев, видимо, больше нет. Напичканная сторонниками нового президента Верховная рада приняла бюджет на следующий год. Экс-министр социальной политики Андрей Рева назвал его самым антисоциальным за многие годы.

Надежд на улучшение жизни при Владимире Зеленском у украинцев, видимо, больше нет. Напичканная сторонниками нового президента Верховная рада приняла бюджет на следующий год. Экс-министр социальной политики Андрей Рева назвал его самым антисоциальным за многие годы.Гражданам страны вновь придется затянуть пояса. "Ростзарплат бюджетников едва компенсирует инфляцию, расходы на субсидии урезали, аправила их начисления ужесточили. Кроме того, меньше выделят и нагосударственную помощь", – комментирует принятие главного финансовогозакона страны телеграм-канал "Монiка Зеленскi".Денег на финансовую помощь самым социально незащищеннымслоям населения может не хватит, констатируют авторы. Это приведет либо кзадержкам выплат, либо к ужесточению условий их получения – многие могутостаться без денег.Бывший министр социальной политики Украины Андрей Реваназвал новый бюджет самым антисоциальным за последние 15 лет. Говоря опараметрах нового закона, он отметил сокращение социальных расходов на 12,5миллиарда гривен."Из них минус 10,5 миллиарда на программу жилищныхсубсидий по сравнению с прошлым годом. Еще на 1,5 сокращена государственнаяадресная помощь", – возмутился чиновник.Под горячую руку новой украинской власти попали дажепенсионеры. В сентябре сторонники в Верховной раде проголосовали зазаконопроект о масштабной проверке пенсионных выплат. Сводящих концы с концамистарикам придется доказывать, имеют ли они право на получение копеечныхсредств.Чиновники на местах рьяно взялись за исполнениескандального закона. С мест приходят тревожные сообщения, что у пенсионеровотнимают положенные выплаты. По всей видимости, Украину при ждутмасштабные социальные протесты.