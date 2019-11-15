Надежд на улучшение жизни при Владимире Зеленском у украинцев, видимо, больше нет. Напичканная сторонниками нового президента Верховная рада приняла бюджет на следующий год. Экс-министр социальной политики Андрей Рева назвал его самым антисоциальным за многие годы.
Надежд на улучшение жизни при Владимире Зеленском у украинцев, видимо, больше нет. Напичканная сторонниками нового президента Верховная рада приняла бюджет на следующий год. Экс-министр социальной политики Андрей Рева назвал его самым антисоциальным за многие годы.
Гражданам страны вновь придется затянуть пояса. "Рост
зарплат бюджетников едва компенсирует инфляцию, расходы на субсидии урезали, а
правила их начисления ужесточили. Кроме того, меньше выделят и на
государственную помощь", – комментирует принятие главного финансового
закона страны телеграм-канал "Монiка Зеленскi".
Денег на финансовую помощь самым социально незащищенным
слоям населения может не хватит, констатируют авторы. Это приведет либо к
задержкам выплат, либо к ужесточению условий их получения – многие могут
остаться без денег.
Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева
назвал новый бюджет самым антисоциальным за последние 15 лет. Говоря о
параметрах нового закона, он отметил сокращение социальных расходов на 12,5
миллиарда гривен.
"Из них минус 10,5 миллиарда на программу жилищных
субсидий по сравнению с прошлым годом. Еще на 1,5 сокращена государственная
адресная помощь", – возмутился чиновник.
Под горячую руку новой украинской власти попали даже
пенсионеры. В сентябре сторонники в Верховной раде проголосовали за
законопроект о масштабной проверке пенсионных выплат. Сводящих концы с концами
старикам придется доказывать, имеют ли они право на получение копеечных
средств.
Чиновники на местах рьяно взялись за исполнение
скандального закона. С мест приходят тревожные сообщения, что у пенсионеров
отнимают положенные выплаты. По всей видимости, Украину при ждут
масштабные социальные протесты.