На западе Москвы ликвидируют последствия крупного пожара в жилом доме на улице Удальцова. Там минувшей ночью горели квартиры на трех этажах. По предварительной версии, в одной из них взорвался газ. Частично обрушились перегородки, выбиты стекла, от огня пострадала проводка. В доме пришлось отключить электричество и газ. Уже идут восстановительные работы, во дворе развернут пункт обогрева.

На западе Москвы ликвидируют последствия крупного пожара в жилом доме на улице Удальцова. Там минувшей ночью горели квартиры на трех этажах. По предварительной версии, в одной из них взорвался газ. Частично обрушились перегородки, выбиты стекла, от огня пострадала проводка. В доме пришлось отключить электричество и газ. Уже идут восстановительные работы, во дворе развернут пункт обогрева.Возгорание произошло на седьмом этаже. Вот та самая квартира — как сказали жители, здесь проживали иностранные студенты. Почти все выгорело.Пожар начался примерно в половине третьего ночи. По словам жителей, сначала они услышали сильный взрыв, после чего последовало еще несколько хлопков и появилось пламя, которое по балконам перекинулось на нижние этажи.- Я отчетливо слышал — не только слышал, а чувствовал — кровать просто подпрыгнула. И дом — еще в районе 0,7 секунды ходила волна.От мощного взрыва в квартирах обрушились перегородки, а стекла выбило даже в соседних домах и машинах, стоявших под окнами.- Раздался очень громкий хлопок — то есть, взрыв, по сути. Дом затрясся. Я побежал к двери входной. Двери у нас перекосило, заблокировало из-за взрывной волны, я не мог ее открыть, с лестничной площадки были слышны крики: "Вызывай скорую"!- Ребенок вообще был на восьмом этаже заблокирован. "Помогите!" — кричал. Но мы не могли его дверь сломать, пока не приехали пожарные.Спасательные службы эвакуировали около 20 человек. Попасть домой они смогли только через несколько часов, когда пожар полностью ликвидировали. Два человека все же пострадали — их доставили в городские больницы.Точная причина возгорания еще не установлена. Есть несколько версий — взрыв газового баллона или замыкание проводки. Дело в том, что в подъезде всю неделю проводили ремонтные работы. По словам жителей, накануне у них весь день не было света.- Вчера ремонтировали в два часа ночи неработающую электрику. Мы услышали взрыв, и эти электрики кричали, что надо вызвать скорую, — видимо, кто-то из них пострадал.Сейчас подъезд, где произошел пожар, отключен от подачи газа и электричества. Здесь уже начали постепенно восстанавливать остекление и очищать территорию от осколков.