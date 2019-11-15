Баскетбольный клуб Химки одержал победу в восьмом туре главного клубного турнира континента – Евролиге. Подмосковный клуб встречался с итальянским Миланом в Мытищах и победил гостей со счетом 87:79.

Баскетбольный клуб "Химки" одержал победу в восьмом туре главного клубного турнира континента – Евролиге. Подмосковный клуб встречался с итальянским "Миланом" в Мытищах и победил гостей со счетом 87:79.Самым результативным баскетболистом матча стал защитник российской команды Алексей Швед. Она записал на свой счет 24 очка и семь передач. У "Милана" 16 баллов и восемь подборов в активе 39-летнего Луиса Сколы.Благодаря домашнему успеху клуб из Подмосковья набрал 12 очков и поднялся на второе место Евролиги. Выше желто-синих только испанская "Барселона". Следующим соперником "Химок" станет мадридский "Реал", с которым россияне сыграют в гостях 19 ноября.