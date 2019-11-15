Дженнифер Лопес – одна из самых популярных артисток во всем мире. Но, оказалось, на пути к славе она столкнулась с ужасными неприятностями.

Дженнифер Лопес – одна из самых популярных артисток во всем мире. Но, оказалось, на пути к славе она столкнулась с ужасными неприятностями.По словам, певицы в начале 90-х годов она бралась за любую предложенную работу. Слишком уж сильно девушка стремилась стать знаменитой. И вот однажды во время одного из многочисленных кастингов режиссер попросил ее обнажить грудь."Я выросла в не самом лучшем районе – Бронксе. Там ты быстро учишься не давать себя в обиду. Когда режиссер потребовал снять топ и показать обнаженную грудь, я резко отказала: "Мы не на съемочной площадке. Будет съемка, я сниму топ, как написано в сценарии. Но сейчас я этого делать не стану", – поделилась воспоминаниями Лопес.Дженнифер утверждает, что это было прямое домогательство. Мужчина был уверен, что благодаря своему служебному положению ему удастся раздеть юную актрису. Но сделать ему этого, к счастью, не удалось, сообщает .Тем временем, знаменитость признается, что была крайне напугана в тот момент. Но она очень гордится, что несмотря на страх, она смогла дать отпор наглому режиссеру."Я сама удивилась, как резко мне удалось его осадить, несмотря на то, что я очень испугалась. Но, очевидно, что другая на моем месте могла бы растеряться от неожиданности. Это чудовищная и очень унизительная ситуация, которая застает тебя врасплох", – отметила Джей Ло.