За брошенные ртутные лампы петербуржец выплатит денежный штраф. Как сообщает ГТРК Санкт-Петербург, мужчина понесет административную ответственность. Делом занимается Комитет по природопользованию.

За брошенные ртутные лампы петербуржец выплатит денежный штраф. Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", мужчина понесет административную ответственность. Делом занимается Комитет по природопользованию.Опасную находку обнаружили жители Апрельской улицы Красногвардейского района города в конце сентября. В непосредственной близости от жилого дома кто-то складировал огромное количество ртутных ламп. Как позже выяснили специалисты, из них около 600 были целыми плюс 20 кг осколков. Мусор представлял реальную опасность для окружающей природы.Опасные отходы быстро ликвидировали, затем начались поиски водителя "ГАЗели", выгрузившего мусор. Вычислить его удалось после просмотра камер видеонаблюдения. Теперь виновник едва не случившейся экологической катастрофы заплатит штраф.