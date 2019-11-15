Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о перспективах двусторонних переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. До встречи лидеров стран нормандской четверки подобное мероприятие проводиться не будет.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о перспективах двусторонних переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. До встречи лидеров стран нормандской четверки подобное мероприятие проводиться не будет.Возможная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжает будоражить умы и в России, и на Украине. О том, в каком формате она может состояться, ходит множество толков.Российский лидер весьма недвусмысленно обозначил собственную позицию. "О встрече до нормандского формата речи не идет", – цитирует сайт Владимира Путина. "Зачем суетиться и бегать на неподготовленные встречи?" – объяснил президент. Также он заверил, что регулярно контактирует с Владимиром Зеленским по телефону. "Полный контакт", – заключил он.