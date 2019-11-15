Знаменитый рэпер T-killah (наст.имя – Александр Тарасов) подвергся жестким издевательствам из-за российской фигуристки Алины Загитовой. Мужчине пришлось пустить себе, так называемый, Вулкан.

Знаменитый рэпер T-killah (наст.имя – Александр Тарасов) подвергся жестким издевательствам из-за российской фигуристки Алины Загитовой. Мужчине пришлось пустить себе, так называемый, "Вулкан".Певец принял участие в 14-ом выпуске популярного YouTube-шоу Comment Out. В нем артистам выдают различные задания, а также задают каверзные вопросы. Вот и не повезло Тарасову. В какой-то момент ему выпало задание написать Алине Загитовой. Рэпер должен был отправить девушке в социальной сети "Инстаграм" неприличный комментарий. Наказанием за неисполнение данного действия был "вулкан".Стоит пояснить, что "вулканом" в рамках программы называют реакцию колы с ментосом. В бутылку с газированным напитком добавляют пару мятных подушечек, из-за чего жидкость начинает бурлить и пениться. Провинившемуся нужно приложиться к горлышку бутылки ртом в этот момент.На радость многочисленным зрителям Александр как истинный джентльмен отказался выполнять задание. Он сказал, что слишком юной спортсменке не стоит видеть подобные высказывания в свой адрес, а также решил позаботиться и о мнении собственной матери.15 Ноя 2019 в 12:42 PST"Я бы написал это, если бы ей было 18... Это невозможно. Я не смогу маме своей в глаза смотреть, потому что она любит фигурное катание, обожает Загитову. Собственно, я знаю это с ее слов, то, что она (Алина – прим.ред.) несовершеннолетняя", – высказался певец и с достоинством принял свое наказание.Разумеется, ведущий шоу, а также вторая гостья – Айза Анохина – принялись на все лады издеваться над рэпером. Они подначивали Тарасова все-таки написать Алине, однако тот остался непреклонен.