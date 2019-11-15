Настя Спиридонова раскрыла подробности личной жизни в интервью Дням.ру. Участница шоу Голос высказалась о сексе с мужем и грядущем материнстве.

НастяСпиридонова раскрыла подробности личной жизни в интервью "Дням.ру". Участницашоу "Голос" высказалась о сексе с мужем и грядущем материнстве.В Сети ходили слухи о том, что из-за напряженного рабочегографика интимные отношения с супругом – для певицы редкость. Со смущением оназаверила, что секс у них все же бывает, а вот о его частоте решила умолчать."Я не могу сказать, это военная практически тайна.Все хорошо… Но я скажу так: ситуация налаживается", – поделилась НастяСпиридонова. Что касается материнства, то пока 33-летняя звезда шоу "Голос"точно не определилась с конкретной датой этого радостного события."Я бы очень хотела сама знать об этом, потому что…скажу так: работаю в этом направлении вместе с мужем", – с иронией отметилаисполнительница. При этом она добавила, что возможность суррогатногоматеринства не рассматривает. "Я же еще молодая и прекрасная, и, слава Богу, здорова.Поэтому, думаю, это просто дело времени, проблемы пока не вижу. Суррогатноематеринство – это когда тебе возраст и здоровье не позволяет или не получаетсяЭКО", – разоткровенничалась участницаТакже рыжеволосая красотка заверила, что никогда неприбегала к услугам пластических хирургов. "Ни в коем случае. И грудь своя", -гордо заявила Настя Спиридонова.Вокруг звезды много поклонников. Однакоона уверяет, что всегда была верна своего мужу-однокласснику. Вместе с тем, певицасообщила, что очаровать ее можно в одном случае: нося на руках.