Настя
Спиридонова раскрыла подробности личной жизни в интервью Дням.ру. Участница
шоу Голос высказалась о сексе с мужем и грядущем материнстве.
Настя
Спиридонова раскрыла подробности личной жизни в интервью "Дням.ру". Участница
шоу "Голос" высказалась о сексе с мужем и грядущем материнстве.
В Сети ходили слухи о том, что из-за напряженного рабочего
графика интимные отношения с супругом – для певицы редкость. Со смущением она
заверила, что секс у них все же бывает, а вот о его частоте решила умолчать.
"Я не могу сказать, это военная практически тайна.
Все хорошо… Но я скажу так: ситуация налаживается", – поделилась Настя
Спиридонова. Что касается материнства, то пока 33-летняя звезда шоу "Голос"
точно не определилась с конкретной датой этого радостного события.
"Я бы очень хотела сама знать об этом, потому что…
скажу так: работаю в этом направлении вместе с мужем", – с иронией отметила
исполнительница. При этом она добавила, что возможность суррогатного
материнства не рассматривает. "Я же еще молодая и прекрасная, и, слава Богу, здорова.
Поэтому, думаю, это просто дело времени, проблемы пока не вижу. Суррогатное
материнство – это когда тебе возраст и здоровье не позволяет или не получается
ЭКО", – разоткровенничалась участница
Также рыжеволосая красотка заверила, что никогда не
прибегала к услугам пластических хирургов. "Ни в коем случае. И грудь своя", -
гордо заявила Настя Спиридонова.
Вокруг звезды много поклонников. Однако
она уверяет, что всегда была верна своего мужу-однокласснику. Вместе с тем, певица
сообщила, что очаровать ее можно в одном случае: нося на руках.