Последние новости о пандемии коронавируса в России и мире не обнадеживают. С каждым днем число подхвативших коварную инфекцию становится все больше.
Последние новости о пандемии коронавируса в России и мире не обнадеживают. С каждым днем число подхвативших коварную инфекцию становится все больше.
Медики во всем мире бьются над созданием вакцин от COVID-19. И довольно успешно. Это вселяет надежду на досрочное завершение карантина, вынужденных ограничений социальных контактов и других мер безопасности. Однако пока статистика по заболеваемости коронавирусом в России и мире остается тревожной.
Из-за пандемии экономика во время попыток спасти население от болезни чувствует себя не самым лучшим образом. Кризис ударил по кошелькам населения. Многие сейчас трудятся удаленно, но есть и те, кто вовсе остался без работы.
Коронавирус в Москве
Заболели –
503 943
Умерли – 7 712
Выздоровели –
363 347
Коронавирус в России
Заболели –
1 903 253
Умерли –
32 839
Выздоровели –
1 425 529
Коронавирус в мире
Заболели –
53 865 249
Умерли –
1 312 105
Выздоровели –
37 508 193