Последние новости о пандемии коронавируса в России и мире не обнадеживают. С каждым днем число подхвативших коварную инфекцию становится все больше.

Последние новости о пандемии коронавируса в России и мире не обнадеживают. С каждым днем число подхвативших коварную инфекцию становится все больше.Медики во всем мире бьются над созданием вакцин от COVID-19. И довольно успешно. Это вселяет надежду на досрочное завершение карантина, вынужденных ограничений социальных контактов и других мер безопасности. Однако пока статистика по заболеваемости коронавирусом в России и мире остается тревожной.Из-за пандемии экономика во время попыток спасти население от болезни чувствует себя не самым лучшим образом. Кризис ударил по кошелькам населения. Многие сейчас трудятся удаленно, но есть и те, кто вовсе остался без работы.Коронавирус в МосквеЗаболели –503 943Умерли – 7 712Выздоровели –363 347Коронавирус в РоссииЗаболели –1 903 253Умерли –32 839Выздоровели –1 425 529Коронавирус в миреЗаболели –53 865 249Умерли –1 312 105Выздоровели –37 508 193