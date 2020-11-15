А теперь к истории Юрьевского Ополья. Наш земляк - краевед Сергей Хламов знакомит со своей новой книгой "Баночка из-под ландрина".

А теперь к истории Юрьевского Ополья. Наш земляк - краевед Сергей Хламов знакомит со своей новой книгой "Баночка из- под ландрина". Полистаем ее страницы с Марией Платанюк.Ни дня без строчки. Ни дня без открытия. Город, основанный Юрием Долгоруким, историк, краевед, писатель Сергей Хламов знает от и до. Он- настоящий "биограф" Юрьевской земли. Ей и её людям- тем, что оставили свой след в истории Юрьева-Польского, посвящены книги Сергея Хламова. Обстоятельства были разными. Сергей Юрьевич жил и в столице. Но в результате всё равно- к истокам...- Сейчас судьба развернулась обратно. И я снова здесь достаточно долгое время. Тружусь на благо родного города. (Корр: Говорят, у каждого города свой характер. Какой нрав у Юрьева-Польского?- Провинциальный, очень тёплый, дружелюбный, доброжелательный.Какие деревни Юрьевского Ополья были вотчинами Рюриковичей и Романовых? Кто из венценосных особ приезжал сюда на богомолье? Кто из земляков сидел рядом с Лениным- в президиуме Съезда советов в 1919-ом? Или почему режиссёр Михаил Швейцер, снимая "Золотого телёнка" в 67-ом, нашел Арбатов именно здесь? Все ответы- у Сергея Хламова.Сергей Хламов, историк, краевед, писатель:- Мне это интересно стало фактически со школьной скамьи. А уже студентом, аспирантом я стал все больше вникать в эти вопросы, оторваться пока никак не могу.Сергей Юрьевич- автор почти двух десятков книг. Новое издание - "Баночка из- под ландрина"- ещё пахнет типографской краской. Основные жанры- исторические очерки и художественные рассказы. Легко и образно Сергей Хламов пишет о прославленных земляках, неизвестных ранее фактах, судьбах и характерах разных эпох. Это "портреты" и княжны Татьяны Голицыной, дочери последних владельцев усадьбы в знаменитой Симе, купцов и промышленников Ганшиных, а также их потомков.Сергей Хламов, историк, краевед, писатель:- Эта фамилия очень известна в нашем городе. Ткацкий бизнес, который до революции здесь развивался, во многом получил толчок именно от этой семье, от Ганшиных. Они были отцами города. Многое сделали для города: водопровод, освещение.Произведения Сергея Хламова неоднократно становились "Владимирской книгой года". Сергей Юрьевич- член Союза писателей России, член Союза краеведов. А ещё- школьный учитель и ... "прогрессивный" краеведческий блогер. Ведёт свой канал на youtube- "Достояние Юрьев-Польской земли". Проекту- год. Автор рассказывает и о новейшей истории, и приглашает в путешествие вглубь веков.Сергей Хламов, историк, краевед, писатель:- В апреле 1216-ого в окрестностях Юрьева-Польского произошло самое масштабное междоусобное сражение средневековой Руси, которое называется Липицкая битва, по названию небольшой реки Липиц, которая протекает в окрестностях."Часов" влюбленный в родной край не наблюдает. Источники, архивы, встречи со старожилами... Свою "энциклопедию" краевед пополняет настойчиво. А знаниями делится щедро.Тем, кто никогда не был в Юрьеве-Польском, Сергей Хламов советует обязательно приехать в древний город. Тем, кто был- вернуться. Здесь особое ощущение истории. Валы-им почти 9 столетий- и кремль убедят.Мария Платанюк, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".