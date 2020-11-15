Армен Джигарханян – один из самых востребованных актеров советского и российского кино. В его фильмографии порядка 300 фильмов.

Армен Джигарханян – один из самых востребованных актеров советского и российского кино. В его фильмографии порядка 300 фильмов.Артист является рекордсменом по количеству сыгранных ролей в кино. Этот факт иронично отразил в своей эпиграмме его коллега Валентин Гафт.Гораздо меньше на земле армян,Чем фильмов, где сыграл Джигарханян.В кино Армен Джигарханян дебютировал в 1960 году, исполнив роль в фильме "Обвал" Григория Саркисова. Популярность актеру принесла роль молодого ученого-физика Артема Манвеляна в фильме Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я!" (1965), где Армен Джигарханян сыграл вместе с Роланом Быковым.Актер снялся в таких знаменитых фильмах, как "Новые приключения неуловимых" (1968), "Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975), "Собака на сене" (1978), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Город Зеро" (1988) и многих других.Помимо съемок в кино артист также озвучивал персонажей мультфильмов, участвовал в создании радиоспектаклей и дубляже фильмов. Армен Джигарханян, будучи еще на втором курсе института, поступил в труппу Ереванского русского драматического театра им. К.С. Станиславского. Там он проработал десять лет, сыграв более 30 ролей.Армен Джигарханян имел звание Народного артиста РСФСР (1973), Народного артиста СССР (1985). Был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2010, 1995, 2005), орденом Почета Армении (2010). Имел множество театральных и кинематографических наград. Актер ушел из жизни 14 ноября в возрасте 85 лет.