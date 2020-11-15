Мужчина рассказал, что некоторое время назад знакомый предложил ему приобрести дорогостоящие мобильные телефоны с большой скидкой...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы при содействии сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 22-летнего молодого человека по подозрению в хищении денежных средств путем мошенничества.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился житель столицы. Мужчина рассказал, что некоторое время назад знакомый предложил ему приобрести дорогостоящие мобильные телефоны с большой скидкой. Заявитель согласился и перевел денежные средства на указанные счета. Однако мобильные телефоны он так и не получил, а знакомый перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 22-летнего москвича. Установлено, что злоумышленник не имел возможности и не собирался продавать мобильные телефоны со скидкой. Воспользовавшись доверием потерпевшего, он получил денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Уважаемые граждане, помните – только ваша бдительность поможет предотвратить преступление. Не спешите соглашаться на какие-либо поступающие выгодные предложения. Разберитесь, не обманывают ли вас. Не отдавайте деньги малознакомым людям, которые предлагают вам приобретение товаров якобы по очень хорошей цене или со скидкой. Получите товар, проверьте, а потом оплачивайте. Будьте внимательны и не позволяйте злоумышленникам вас обмануть. Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по телефону «02» (со стационарных телефонов) или «102» (с мобильных средств связи) или в дежурную часть территориального органа внутренних дел.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93