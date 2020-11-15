Соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Правительство РФ включило грибы в перечень сельхозпродукции. Соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном правовой информации.Ставка налога на прибыль для российских производителей грибов, соответственно, снижается до 0%.В 2019 году Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз отнести грибы к сельхозпродукции. По словам главы союза Михаила Глушко, изначально грибы несправедливо не попали в перечень, к ним до сих пор применялась ставка в 20% — как к деятельности, не связанной с сельхозпроизводством.(Фото:Pixabay)