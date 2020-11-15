Средняя зарплата по субъекту чуть выше 33 000 рублей.

Во Владимирской области назвали самые высокооплачиваемые профессии региона, об этом сообщили эксперты Владимирстата.Наиболее успешными можно назвать сотрудников страховых и финансовых кампаний. Их средний заработок – 50 000 рублей в месяц. Инженеры, технологи и другие эксперты в научной и технической сфере получают около 43 000 рублей. Сотрудники ресурсно-сетевых организаций – чуть больше 39 000. В здравоохранении люди могут рассчитывать на 34 000. Работники обрабатывающих производств - на 36 000 рублей.Средняя зарплата по субъекту чуть выше 33 000 рублей.