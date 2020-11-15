12 ноября в администрации Александровского района состоялось чрезвычайное заседание районного Совета народных депутатов.

12 ноября в администрации Александровского района состоялось чрезвычайное заседание районного Совета народных депутатов из-за возможного строительства мусоросортировочной станции близ поселка Маяк (Андреевское сельское поселение), сообщил портал «Новый Город Александров».Депутаты Александровского района подготовили обращение к главе 33 региона против строительства нового мусоросортировочного комплекса. Народные избранники отметили, что новый объект будет расположен буквально в 150 метрах от жилых домов, так как рядом находится СНТ «Энергетик», где люди проживают на постоянной основе и имеют прописку. А путь мусоровозов пройдет по историческому центру города. Депутаты настаивают, что уже имеющейся мусоросортировочной станции в Александровском районе достаточно, тем более, существует проект по увеличению ее мощности. Свое обращение направили и руководители Андреевского сельского поселения.Напомним, администрация Владимирской области обнародовала проект скорректированной территориальной схемы обращения с отходами во Владимирской области: в документе появились новые объекты по сортировке и перегрузке отходов.(Фото: Новый Город Александров)