В результате ДТП имеются пострадавшие.

15 ноября 2020 года в районе 8.40 на трассе М-7 "Волга" в Гороховецком районе 43-летний водитель, управляя автомобилем скорой помощи, потерял контроль над машиной и съехал в кювет. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС и ГИБДД. В результате ДТП имеются пострадавшие. Сотрудниками МЧС проводилась извлечение автомобиля из кювета. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 5 человек, 2 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единица техники.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)