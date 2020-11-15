Ежегодно в третье воскресенье ноября проводятся различные мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Он не является государственным

Ежегодно в третье воскресенье ноября проводятся различные мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Он не является государственным выходным в России, однако страна поддерживает акции, связанные с датой. В канун памятной даты сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» провели в Иваново-Эсинской школе Ковровского района практическое занятие по безопасности дорожного движения. Для лучшей наглядности