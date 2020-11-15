Конкурс является региональным этапом самого масштабного национального конкурса красоты Миссис Россия Мира.

В Муроме в 2021 году впервые пройдет конкурс красоты, материнства и таланта Миссис Муром. Конкурс является региональным этапом самого масштабного национального конкурса красоты Миссис Россия Мира. Любая замужняя женщина с ребёнком в возрасте от 18 до 55 лет может принять участие в конкурсе, а в дальнейшем представить свой родной город Муром на всероссийском уровне. В дальнейшем победительницы Всероссийского этапа смогут представлять Россию на таких конкурсах, как Миссис Мира, Миссис Вселенная и Миссис Европа.С декабря стартует прием заявок. Сам конкурс Миссис Муром 2021 пройдёт с марта по май 2021 года. А уже в июне в Москве победительницы регионального этапа представят свой город на конкурсе Миссис Россия Мира 2021.(Фото:Pixabay)