Ущерб Андреевскому лесничеству составил около 500 тыс. рублей.

Прокуратурой Судогодского района совместно с участковыми лесничими Андреевского лесничества проведены рейдовые мероприятия в лесных массивах.В ходе проверки выявлено, что неустановленными лицами осуществлена незаконная рубка лесных насаждений в количестве 33 сосен и 6 берез.Ущерб Андреевскому лесничеству составил около 500 тыс. рублей.В этой связи материалы проверки с постановлением направлены прокуратурой в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.По результатам их рассмотрения ОМВД по Судогодскому району возбуждено уголовное дело.Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры района.(Фото:Pixabay )