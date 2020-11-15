В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, профилактики зависимого поведения...

В здании Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве на Азовской, д. 19 прошла рабочая встреча с руководством Межрегионального казачьего центра по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.В мероприятии принял участие заместитель начальника Управления полковник полиции Евгений Бородихин, верховный атаман казачий генерал внутренней службы МКЦ России Александр Буюров, кошевой атаман казачий полковник Игорь Сулуков и представитель регионального отделения МКЦ России по г. Москве Александр Куманев.В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, профилактики зависимого поведения, а также вопросы проведения совместных с представителями московского казачества военно-патриотических, информационно-просветительских, спортивных мероприятий для учащихся образовательных организаций г. Москвы и воспитанников учреждений, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения г. Москвы.Представители казачества рассказали об основных направлениях своей деятельности, возможности использования их ресурсов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, возможности приобщения молодежи к традициям казачества, в том числе в форме военно-полевых сборов, организации совместных культурных и исторических мероприятий, привлечения молодежи к езде на лошадях (коневодческие хозяйства).В результате встречи достигнута договоренность о подготовке программы совместных профилактических мероприятий.УНК ГУ МВД России по г. Москве