В Хабаровском крае по поручению врио главы региона Михаила Дегтярева началась бесплатная выдача лекарств больным COVID-19, проходящим амбулаторное лечение. Препараты доставляют волонтеры.

В Хабаровском крае по поручению врио главы региона Михаила Дегтярева началась бесплатная выдача лекарств больным COVID-19, проходящим амбулаторное лечение. Препараты доставляют волонтеры.На амбулаторном лечении в Хабаровском крае находятся 3 983 человека. Очередность доставки зависит от нескольких факторов: группа риска, включая возраст, наличие сопутствующих патологий, присоединение бактериальной инфекции."На днях пациентам сделали СКТ-исследование и пришел положительный результат мазка на ПЦР. Терапевт принял решение сменить антибактериальную терапию", – рассказала заместитель главврача городской поликлиники №7 Ольга Димова.Волонтеры доставили пациенту лекарства по рецепту. По телефону врач сообщил схему лечения. Через несколько дней пациент приедет на осмотр, приводит слова Димовой портал "Амурпресс".Методические рекомендации для лечения COVID-19 включают три группы препаратов: противовирусные, антибиотики и иммуномодуляторы. Первая партия поступила в медучреждения Хабаровского края.Формируется регистр больных, указывается схема их лечения. Если пациента переведут в стационар, врач будет иметь доступ к необходимой для дальнейшего лечения информации.На приобретение лекарств для амбулаторных больных федеральный бюджет выделил 49 миллионов рублей. Закупки в Хабаровском крае успешно проведены. В регион поступила первая партия препаратов. Остальные доставят до конца ноября.