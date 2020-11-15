До 57-летия Владимир Гужев не дожил семь дней.

14 ноября пришла печальная новость о смерти участкового врача-педиатра Владимира Гужева. Он работал в филиале поликлиники №1 в Коммунаре. До 57 лет он не дожил шесть дней. Он умер в коронавирусном центре, но официальная причина смерти пока неизвестна.Владимир Николаевич – выпускник Челябинской медакадемии. Он посвятил здравоохранению 30 лет жизни.Родители детей, которые были пациентами Владимира Гужева, соболезнуют семье врача и уже начали сбор средств на похороны. Переводы идут через медсестру, которая работала с любимым многими юными владимирцами врачом.Выражаем соболезнования родным и близким доктора Гужева. Вечная память.