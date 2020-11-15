Владимирская спортсменка Надежда Афанасьева, известная как Надюха Железная Прессуха, вернулась из Красноярска с наградами.

Золото и бронза в категории бодифитнес. Владимирская спортсменка Надежда Афанасьева, известная как Надюха Железная Прессуха, вернулась из Красноярска с наградами. А сегодня вместе с Юлией Шуваловой она будет готовить для вас чемпионский завтрак. Доброе утро.Юлия Шувалова-Да, доброе утро Татьяна и доброе утро, телезрители. Надеюсь, что вы уже проснулись, потому что самое время готовить вкусный и полезный завтрак. А делать это будем вместе со спортсменкой Надеждой Афанасьевой. Надя, расскажи, что мы сегодня будем готовить?Надежда Афанасьева,Чемпионка России в категории "Бодифитнес юниорки":- Сегодня мы приготовим рисовые рулетики с сырной начинкой, а также дополним завтрак полезным смузи. Мы начнем с того, что мы отварим рис. Я всегда своим подопечным советую начинать утро с углеводов, загрузиться энергией, и дополнить его белками.Для приготовления мы используем рис Индика. Он идеально подходят для спортсменов, так как не поднимает уровень глюкозы и является "медленным" источником энергии. И пока мы отвариваем рис, сбиваем одно цельное яйцо и один белок, добавляем щепотку соли. А для начинки натираем 30 граммов сыра.- Юля -А расскажи, как прошли твои последние соревнования?- Феерия! Во-первых, победа очень опьяняет. А во-вторых, эмоции... видеть столько известных спортсменов и ты с ними просто общаешься, фотографируешься.- Тебе на сушке было тяжело держаться? Ты писала в Инстаграм, что бывало нелегко.- Четко ради своей цели пошагово идешь, ты понимаешь, что да сегодня я держу режим. Сегодня жестко, но ради этого мига на сцене... когда говорят чемпионка остается одна на сцене.- Пока мы можем приготовить смузи, потому что у нас ещё варится рис.- Так для смузи нам понадобится огурец, половинка лимона, груша. И нам понадобится 2 стебля сельдерея.Все ингредиенты смешиваем в блэндере и заливаем лимонным соком с водой. Такой фитнес- коктейль поднимает настроение и обогащает организм витаминами. Приготовленный смузи отправляем охладиться. А тем временем - у нас готов рис. Мы смешиваем его с яйцом и отправляем на сковородку. Обжариваем получившийся блинчик с каждой стороны.- Надя, ты мне за кадром рассказала интересную историю про Макдональдс, что перед чемпионатом вы активно наедаетесь бургеграми...- Можно и так сказать... У меня было даже сторис в Инстаграм и половина моих подписчиков написали мне "Ты что забыла про соревнования?". Нет это специальные такие схемы и спортсмены так делают.- К рисовому блинчику мы добавляем сыр и скручиваем его в рулет. Сверху посыпаем ароматными травами.- Вы понимаете, что именно таким завтраком, вы себя обеспечите энергией на целый день и также наполните свой организм витаминами и минералами. Сможете хорошо тренироваться и постоянно оставаться на позитиве.- Здоровое питание - это быстро и вкусно...Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"