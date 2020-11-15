Средняя зарплата в регионе составляла на начало осени 33,3 тысячи рублей.

Владимирстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в регионе.Средняя зарплата в регионе составляла на начало осени 33,3 тысячи рублей.Больше всего в среднем зарабатывают сотрудники финансовых и страховых компаний - по 50 тысяч рублей в месяц.Специалисты, занятые научной и технической деятельностью (инженеры, технологи и т. п.), смело могут рассчитывать на 43,4 тысячи в месяц.Средний заработок в здравоохранении и социальных услугах в области на начало сентября составлял 34,4 тысячи рублей, а в секторе «обрабатывающие производства» - 36,2 тысячи. Немногим больше 39 тысяч в среднем получают владимирские сотрудники ресурсно-сетевых компаний.(Фото:Pixabay)