При попытке сообщить о происходящем мастеру девушка была заблокирована.

Девушка посещала школу красоты StarLook в качестве модели на наращивание ресниц. Хотя во время процедуры она жаловалась на жжение в глазах и боль, ей никаких рекомендаций мастер не дала. На следующий день после принятия душа появилась резкая боль в глазах и жжение, через несколько минут глаза опухли и покраснели. При осмотре врачом выяснилось, что повреждены роговицы глаз, а также с глаз были плохо убраны излишки клея, что привело к химическому ожогу. При попытке сообщить о происходящем мастеру девушка была заблокирована.Кроме того, девушке не понравилось, что на странице школы StarLook в соцсетях опубликовали ее фото без согласия. В суде она просила возместить расходы на лечение, компенсацию морального вреда за причиненный вред здоровью в размере 40000 рублей, компенсацию морального вреда за размещение фото и видео без ее согласия в размере 25000 рублей. Представитель школы в суд не явился. На момент рассмотрения спора в Едином государственном реестре юридических лиц отсутствовали и сведения о таком лице, как школа красоты «StarLook». Иного наименования данной организации или ее организационно-правовой формы истцом не представлено, а судом не добыто. Мастеру предстоит выплатить девушке 690 рублей, потраченные на лечение, и десять тысяч за моральный ущерб.