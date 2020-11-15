Неспокойный субботний вечер вчера был у жителей 26 многоквартирных домов во Владимире, сотрудников МЧС, полиции, ГИБДД, администрации города и Владимирских тепловых сетей. Около 10 часов

Неспокойный субботний вечер вчера был у жителей 26 многоквартирных домов во Владимире, сотрудников МЧС, полиции, ГИБДД, администрации города и Владимирских тепловых сетей. Около 10 часов вечера экскаватор упал в траншею на Октябрьском проспекте и повредил теплотрассу. Без отопления остались 1830 человек, из них 230 детей. Пострадал и сам водитель, он получил ожоги и был госпитализирован.