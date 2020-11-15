Владимирстат сравнил, где и сколько стоят продукты.

Согласно данным Владимирской статистики, колбаса и сосиски дешевле всего стоят в Коврове – 362 и 287 рублей с копейками за килограмм. Говядина дешевле всего в Гусь-Хрустальном – 356 за кг, а дороже всего в Муроме – 426 рублей. Самая дорогая свинина во Владимире – 260 рублей за кило, а самая дешевая опять в Гусь-Хрустальном – 238 с небольшим. Зато в областной столице самые дешевые курицы 135 рублей за килограмм, а в Гусе самые дорогие – по 144. Самый дорогой сыр в Муроме – почти 569 за кг. А дешевле всего опять же в Гусь-Хрустальном – 438. И в принципе в Гусе выгодно покупать молочку – она там дешевле, чем в других крупных городах региона. А вот яйца и муку выгоднее купить во Владимире – они обойдутся на несколько рублей дешевле, 60 рублей за десяток и 40 рублей за кило муки. Картошку и лук стоит брать в Муроме – 19 и 20 рублей за кило. Для сравнения – во Владимире картошка обойдется по 23 рубля за кг.(Фото:Pixabay)