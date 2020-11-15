Опасный сорняк занял площадь 38,8 гектаров.

В начале ноября сотрудники областного управления Россельхознадзора проверили участок сельхозназначения в Пекшинском сельском поселении Петушинского района. Проверка прошла по результатам планового мониторинга в августе, когда на площади 38,5 га выявили многочисленные очаги цветущего карантинного сорняка повилики.Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, повилика является опасным, вредоносным сорняком, паразитирует на многих видах растений, в том числе культурных. Растения испытывают дефицит питания, у них нарушаются внутренние процессы, замедляется рост и развитие, снижается сопротивляемость к заболеваниям и неблагоприятным условиям среды. В результате снижается урожай сельскохозяйственных культур и их качество. Повилика содержит алкалоиды, которые являются ядовитыми. Использование трав, пораженных сорняком, для корма животных может вызвать сильное отравление и даже летальный исход. Сено, имеющее в составе сорный паразит, плохо просыхает, подвергается гниению и покрывается плесенью, становится рассадником болезнетворных возбудителей. Молоко животных, питающихся такими кормами, становиться некачественным и может быть опасным.По результатам проверки в отношении собственницы участка возбуждены административные дела. Ей необходимо ликвидировать очаги карантинного объекта.(Фото: Pixaba)