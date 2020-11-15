В Камешковском районе Владимирской области продолжаются поиски семилетнего мальчика, пропавшего в понедельник, 28 сентября.

В Камешковском районе Владимирской области продолжаются поиски семилетнего мальчика, пропавшего в понедельник, 28 сентября.Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", сегодня, 15 ноября, в 10:00поворот на д. Близнино, Камешковский р-н, Владимирская обл.состоится сбор волонтеров.Координаты штаба: 56.2150050, 40.7689340.Приглашаются все неравнодушные граждане.Напомним,в селе Горки Камешковского района пропал 7-летний мальчик. Он не вернулся домой из школы. На его поиски были брошены все силы, мальчика активно искали волонтёры Лизы Алерт, представители силовых структур и просто неравнодушные граждане. На личный контроль это дело взял председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. За время поиска, в том числе с использованием служебных собак, были проведены осмотры более 150 строений, включая жилые дома поселка Горки Камешковского района, допрошено более 250 человек. Было пройдено 15268 км, отработано 617 различных задач и с помощью БПЛА отснято и просмотрено более 35 тысяч снимков.