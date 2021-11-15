Эксклюзив Зеленый свет дан! Сегодня дорожники открыли долгожданную развязку на Чапаева-Сперанского...

ЭксклюзивЗеленый свет дан! Сегодня дорожники открыли долгожданную развязку на Чапаева-Сперанского в областном центре.Напомним, объект должны были сдать ещё в начале ноября, но тогда не были готовы результаты экспертизы дорожного покрытия, а объект был юридически не оформлен. На строительство дороги ушли 2 года и свыше 100 миллионов рублей бюджетных средств. Построить эту дорожную перемычку жители юго-западного района просили много лет. В мэрии заявляют, что проект принят окончательно и все возможные улучшения дорожной сети будут рассматриваться отдельно.Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Перед тем как открыть движение асфальт новый был обработал противогололедными препаратами, которые позволят более безопасно двигаться автотранспорту и после 15 часов движение без помпы в рабочем порядке было, открыто люди поехали.