На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 ноября лабораторно подтверждено 325...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 ноября лабораторно подтверждено 325 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
65 - во Владимире
40 - в Муромском районе
38 - в Ковровском районе
35 - в Гусь-Хрустальном районе
17 - в Юрьев-Польском районе
16 - в Петушинском районе
15 - в Вязниковском районе
13 - в Александровском районе
13 - в Кольчугинском районе
13 - в Киржачском районе
12 - в Суздальском районе
12 - в Камешковском районе
10 - в Собинском районе
8 - в Гороховецком районе
7 - в Меленковском районе
5 - в Судогодском районе
5 - в Селивановском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 67 677 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).