На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 ноября лабораторно подтверждено 325...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 ноября лабораторно подтверждено 325 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.65 - во Владимире40 - в Муромском районе38 - в Ковровском районе35 - в Гусь-Хрустальном районе17 - в Юрьев-Польском районе16 - в Петушинском районе15 - в Вязниковском районе13 - в Александровском районе13 - в Кольчугинском районе13 - в Киржачском районе12 - в Суздальском районе12 - в Камешковском районе10 - в Собинском районе8 - в Гороховецком районе7 - в Меленковском районе5 - в Судогодском районе5 - в Селивановском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 67 677 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).