Эксклюзив Сегодня в регионе - 325 новых случаев коронавируса. Темпы заболеваемости не снижаются....

ЭксклюзивСегодня в регионе - 325 новых случаев коронавируса. Темпы заболеваемости не снижаются. Между тем, уже завтра начнётся подготовка площадки под строительство ковидного госпиталя на территории областной клинической больницы. Оперативное совещание сегодня провёл глава региона Александр Авдеев.Напомним, именно эту площадку врио губернатора рекомендовали выбрать члены рабочей группы. Ранее эксперты изучили возможные варианты. В том числе в Новой Быковке Камешковского района и в микрорайоне Энергетик. Однако, главными аргументами в пользу площадки ОКБ стали её транспортная доступность, наличие необходимых коммуникаций, многопрофильная больница рядом. Разрешения от надзорных ведомств в отношении участка уже получены. Впереди - определение подрядчика. Задача, поставленная главой региона- начать строительство в ближайшие дни. Первых пациентов инфекционный госпиталь должен принять уже в следующем году.