Страна отмечает день призывника. Этой осенью в регионе поставлена задача отправить в вооруженные...

Страна отмечает день призывника. Этой осенью в регионе поставлена задача отправить в вооруженные силы страны тысячу двести новобранцев.Весной отдать долг родине направились тысяча четыреста призывников. В Военном комиссариате региона отмечают, служба в армии - почетная обязанность гражданина своей страны и напоминают, уклонение от призыва без законных оснований может грозить лишением свободы до двух лет. Осенняя призывная кампания продлится до конца года.