Совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова назвала главные минусы квартир под реновацию для инвесторов.

Совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова назвала главные минусы квартир под реновацию для инвесторов.Уровень спроса на квартиры в домах, которые попадают под программу реновации в Москве, по сравнению с сентябрем 2020 года вырос в полтора раза. Однако, отмечают эксперты в сфере недвижимости, инвесторы не слишком рады работать с ними."Квартиру в реновированном доме, которая выставлена на торги, нужно сначала "выиграть", – рассказала совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова. Она отметила, что не все разбираются в таких тонкостях. Инвестору, который все же решится погрузиться в тему, надо будет иметь деньги задатки и готовиться столкнутся с высокой конкуренцией."Это достаточно узкий рынок", – подчеркнула Екатерина Сивова.При этом есть еще одна проблема, с которой могут столкнуться люди, вкладывающиеся в квартиры в домах под реновацию. Зачастую рядом с новостройкой, построенной в рамках этой программы, зачастую появляется жилье еще более высокого класса. И тогда конечный покупатель сделает выбор в пользу более качественного объекта."Конкуренция в локациях, где появляются объекты высокая", – отметила эксперт. По ее словам, из-за окружения люди сторонятся покупать квартиры в домах, построенных по программе реновации.