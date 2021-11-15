Цены в России на продукты и другие товары продолжают расти. Экономист Антон Табах сделал прогноз на следующий год.

Цены в России на продукты и другие товары продолжают расти. Экономист Антон Табах сделал прогноз на следующий год.Проанализировав ситуацию, эксперт пришел к выводу, что инфляция в России впервые за последние пять лет превысила 8%. Она подскочила на 0,73%, побив рекорд пятилетней давности.По словам Табаха, в октябре порядка половины прироста было объяснялось с темпами подорожания овощей и фруктов, еще 25% – мясной и молочной продукции. По данным Росстата за прошлый месяц плодоовощная продукция выросла в цене на 8,65%, а за год на 25,6%. Больше всего стали стоить огурцы, помидоры, картофель, апельсины и бананы.Подскочили в цене также яйца, куриное мясо. рыба и алкоголь. Цены в России на непродовольственные товары в октябре выросли незначительно. Интересно, что стройматериалы и вовсе стали дешевле на 0,72%.Экономист констатировал, что инфляция в мире продолжает расти, несмотря на иные ожидания экспертов. Причиной тому – последствияпандемии коронавируса и низкие процентные ставки. В нашей стране к этому аналитик добавил большую долю продовольствия в потребительскойкорзине. Кроме того, урожай 2021 года оставляет желать лучшего.По словам Табаха, инфляция близка к пику. Он отметил, что в 2022 году она будет меньше.