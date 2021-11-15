«Энергосбыт Волга» открывает горячую линию для приёма звонков клиентов - юридических лиц. Для...

«Энергосбыт Волга» открывает горячую линию для приёма звонков клиентов - юридических лиц. Для предприятий Владимирской области доступен единый многоканальный номер: + 7 (4922) 66-67-28.Режим работы горячей линии для юридических лиц:пн-чт: 08:00-17:00;пт: 08:00-15:45;обед: 12:00-12:45;сб-вс: выходной.Специалисты по работе с юридическими лицами смогут проконсультировать клиентов по всем интересующим вопросам, подскажут порядок заключения договора электроснабжения, помогут подключить дистанционные сервисы компании: личный кабинет для юридических лиц или юридически значимый электронный документооборот.«Энергосбыт Волга» напоминает, для своевременной оплаты счетов за электроэнергию предприятия Владимирской области могут воспользоваться личным кабинетом либо установить мобильное приложение «Личный кабинет юридических лиц». Также для оперативного и дистанционного взаимодействия с компанией реализована возможность подключения электронного документооборота.Сегодня более 3700 компаний региона, клиентов «Энергосбыт Волга», уже оценили преимущества данного сервиса и получают документы, формируемые по итогам расчётного периода, в электронном виде без дублирования на бумаге. Электронные документы подписываются квалифицированной электронной подписью и имеют такую же юридическую силу, как и документы на бумажном носителе. Эта технология позволяет быстрее и проще получать первичные документы, снизить затраты на их хранение и проверку, а также упростить процедуру предоставления их в контролирующие органы.