В Московской области проживают около 11 миллионов человек. Об этом свидетельствуют результаты Всероссийской переписи населения, основной этап которой завершился 14 ноября. Губернатор ..

В Московской области проживают около 11 миллионов человек. Об этом свидетельствуют результаты Всероссийской переписи населения, основной этап которой завершился 14 ноября.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что хотя окончательные итоги переписи станут известны лишь в апреле 2022 года, уже сейчас можно сказать, что в регионе проживает 10,8 миллиона человек. Воробьев добавил, что среди округов Подмосковья самый большой прирост населения был зафиксирован в Ленинском округе, Одинцово и Истре, сообщает сайт "".