Пожар начался глубокой ночью в частном доме деревни Вамна Гороховецкого района. На место прибыли огнеборцы. К их приезду пламя уже охватило дом и автомобиль рядом. Пожар был потушен на 49

Пожар начался глубокой ночью в частном доме деревни Вамна Гороховецкого района. На место прибыли огнеборцы. К их приезду пламя уже охватило дом и автомобиль рядом. Пожар был потушен на 49 квадратных метрах. Пострадал 57-летний хозяин дома. Он был госпитализирован с ожогами. Пожар нанес и значительный материальный ущерб – уничтожены кровля, деревянные стены и имущество дома,