Воробей – очень распространенная в России птица, поэтому многим людям она нередко приходит в сновидениях. Дни.ру узнали, что означают такие сны.

Воробей – очень распространенная в России птица, поэтому многим людям она нередко приходит в сновидениях. "Дни.ру" узнали, что означают такие сны.Эти маленькиеявляютсясамыми известными пернатыми, которые с удовольствием соседствуют счеловеком. Люди часто прикармливают воробьев, а те платят им благодарностью в виде чириканья.Чтобы узнать, к чему снится воробей, надо обратиться к сонникам. Разные источники по-разному толкуют сновидение об этих птицах.Современный сонникК чему снится воробей, объясняется авторами скорее негативно. Сон означает к появлению в жизни сомнительных ситуаций. Если в видении птицу заключают в клетку, то сновидца подстерегают болезни. Если воробей умирает – жди беды.Чириканье воробья снится к тому, что в реальной жизни вы не сможете решитьличные проблемы из-за препятствий.Сонник для женщинТакже многим интересно узнать, к чему снится воробей . Сон означает неопределенность ситуации. Он предупреждает о грядущих несчастьях. К чему снится воробей женщине с воскресенья на понедельник, толкуется так, что сон ничего не значит. Если же видение посетило человека во второй половине недели – наяву дама столкнется с сильным врагом.Древний сонникК чему снится воробей, можно узнать и из Древнего сонника. Сон может быть предупреждением отом, что не стоит говорить лишнего, чтобы потом не пожалеть. Если приснился громко чирикающий воробей, то сон предвещает человеку неприятности,, возможно, разногласия с начальством. Видеть, как воробьи купаются влуже – хорошее предзнаменование, которое обещает успех. Увидеть во сне стаю воробьев – наяву быть предметомобсуждения и.Сонник МиллераЕсли вам приснились воробьи – значит, васожидает жизнь, полная и покоя. Это сделает сновидца доброжелательным слушателем разных грустных исповедей, а его благожелательность заслужит вам добрую славу. К чему снится воробей подбитый или нахохлившийся: этот сон является предвестием печали.Сонник ФрейдаК чему снится воробей, рассказывает и этот популярный сонник. Сон символизируетлегкость, с которой человек вступает в интимные отношения даже с малознакомыми людьми. Судя по всему, сновидец боится испытать чувство пресыщения и отвращения к "до боли" знакомому.