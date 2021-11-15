С начала 2021 года в столице одобрили заявки более двух тысяч компаний на получение грантов и субсидий. Заммэра Москвы Наталья Сергунина уточнила, что общая сумма поддержки превысила два миллиарда рублей.

С начала 2021 года в столице одобрили заявки более двух тысяч компаний на получение грантов и субсидий. Заммэра Москвы Наталья Сергунина уточнила, что общая сумма поддержки превысила два миллиарда рублей.Она отметила, что поддержка малого и среднего бизнеса – один из приоритетов для столицы. Заммэра сообщила, что наиболее активными получателями субсидий стали рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании.Сергунина рассказала, что за последнее время выросло число рассматриваемых документов. На октябрь и ноябрь приходится треть от всех одобренных в текущем году заявок, уточнила заместитель мэра.Среди самых востребованных выплат – субсидии и гранты экспортерам. "Лидируют среди них производители машин и оборудования, научно-исследовательские организации и компании по продаже непродовольственных товаров. Всего одобрено 239 заявок на 566 миллионов рублей", – сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.Пользуются спросом меры поддержки на продвижение продукции с помощью маркетплейсов, рекламу в интернете, компенсации затрат на инжиниринг, субсидии на приобретение и лизинг оборудования. Востребованы и меры помощи конкретным категориям получателей на организацию сферы досуга, образования и общественного питания.Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов , что меры поддержки смогут получить порядка 110 тысяч московских компаний малого и среднего бизнеса – предприятия общепита, парикмахерские, салоны красоты, а также организации в сфере автомобильных перевозок, развлечений, культуры и спорта. На них трудятся 284 тысячи человек.