Предстоящей зимой в Москве будут работать 56 стационарных снегоплавильных пунктов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Бирюков.

Предстоящей зимой в Москве будут работать 56 стационарных снегоплавильных пунктов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Бирюков.Грузовики будут доставлять снег на 56 снегоплавильных пунктов. К началу зимы их тщательно проверили, провели ремонт оборудования.Общая мощность 56 пунктов позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров в сутки, рассказал Бирюков."В центральном административном округе при необходимости дополнительно задействуем 38 мобильных снегосплавов", – приводит слова чиновника пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.Грузовики сбрасывают снег в приемный бункер, где сепараторы-дробилки измельчают крупные куски. Крошка направляется в резервуары, куда подаются сточные воды из коллекторов и канализационных каналов. Температура вод не ниже плюс 10 градусов – снег быстро тает.Талая вода подается обратно в канализационный коллектор и на очистные сооружения, где проводится механическая и биологическая очистка. А там, где использовать сточные воды из канализации неудобно, используются специальные горелки.