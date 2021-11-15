В результате директору департамента и руководителям организаций внесены представления. Выводы специалистов направлены в прокуратуру для принятия мер.

Счётная палата Владимирской области при проверке эффективности и законности расходования денег на физкультуру и спорт выявила ряд нарушений. В целом общий объём средств, потраченных на сферу в 2020 году и первом полугодии 2021 года, составил почти 746 млн рублей.При этом департаментом физической культуры и спорта не в полной мере обеспечен контроль, что повлекло нарушения в финансово-хозяйственной деятельности учреждений.Среди них – отсутствие чёткой системы оплаты труда в ГАУ «ЦСП» и в ГАУ СОЦ «Олимп», что могло привести к коррупционным проявлениям. В указанных спортивных организациях нарушались законы о госзакупках. Объём средств, потраченных с нарушениями составляет 33,5 млн и 67 млн рублей соответственно.«Отсутствовали обоснования необходимости закупок у конкретного поставщика, сметы расходов не содержали данных по обоснованию цены и не подтверждены информацией об анализе рыночных цен», - выяснили аудиторы.Финансовое обеспечение учреждений рассчитывалось не на основании информации, представленной спортшколами, а по нормативам 2015 года. Не учитывался рост стоимости коммунальных услуг, заработной платы работников, МРОТ, транспортных и иных услуг.В ходе контрольных мероприятий обращено внимание на неактуальность целевых показателей, установленных Стратегией социально-экономического развития региона до 2030 года, что требует их корректировки», - сообщает пресс-служба СП.В результате директору департамента и руководителям организаций внесены представления. Выводы специалистов направлены в прокуратуру для принятия мер.