В центре Москвы вооруженный преступник совершил нападение на одного из основателей рок-группы Ногу свело! Антона Якомульского. В результате музыканту потребовалась медицинская ..

В центре Москвы вооруженный преступник совершил нападение на одного из основателей рок-группы "Ногу свело!" Антона Якомульского. В результате музыканту потребовалась медицинская помощь.По словам Якомульского, неизвестный вступил в конфликт с супругой артиста и он решил заступиться за жену. В ответ оппонент выстрелил Антону в лицо из газового пистолета. Барабанщик вызвал полицию и скорую помощь. Врачи установили, что в результате нападения он получил химический ожог глаза. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту происшествия, сообщает