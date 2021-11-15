Военный обозреватель Дмитрий Таран сделал смелое предположение о том, с чем связано нынешнее обострение конфликта на Донбассе.

Военный обозреватель Дмитрий Таран сделал смелое предположение о том, с чем связано нынешнее обострение конфликта на Донбассе.По мнению эксперта, причина сложившейся ситуации в том, что Украина таким образом старается усилить свои переговорныепозиции. Незалежная хочет заставить Россию общаться с президентом Владимиром Зеленским. По словам Дмитрия Тарана, на границе с Донбассом "надуваются кулаки" и наблюдаются перемещения войск.Основной проблемой Украины и России обозреватель назвал то, что от Незалежной не с кем вести переговоры. Также он напомнил, что мы сражаемся в гибридной войне вовсе не с Киевом, а с Западом. Он констатировал, что Москва перекинула пас, попросил Запад поменять переговорщиков.Обозреватель считает, что именно это стало главной причиной усиления напряженности на Донбассе. По словам Дмитрия Тарана, власти Украины, включая Владимира Зеленского,"засвои кресла сражаются".Ранее в Кремле сделали заявление о том, что переговоры президента России Владимира Путина и его украинского коллеги могут состояться при наличии тем для обсуждения. При этом тема Крыма подниматься на них не будет.Напомним,что возможные переговоры глав двух стран уже давно. В Москве и Киеве неоднократно высказываются о будущей встрече президентов, но никто не может назвать точную дату.