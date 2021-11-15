Фигурант похитил телефон, незаконно хранил запрещенные вещества и организовал притон для потребления наркотических средств.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовных дел в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ, ч.3 ст.30, ст. 158 УК РФ, ст. 228 УК РФ и ст. 232 УК РФ.Фигурант был задержан полицейскими в результате отработки оперативной информации. Дома у обвиняемого оперативники обнаружили более одного грамма наркотиков синтетического происхождения, которые, по его словам, он приобрел для личного потребления.Оперативники установили, что мужчина систематически предоставлял квартиру наркозависимым лицам для немедицинского потребления наркотических средств.Также в ходе следствия установлено, что фигурант похитил мобильный телефон у посетителя одного из развлекательных заведений, причинив ущерб на сумму 10 000 рублей и пытался похитить товар из сетевого магазина.Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции.В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.