Злоумышленники, находясь в одной из квартир на Большой Пионерской улице, путем свободного доступа похитили работы известных художников...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину и женщину, подозреваемых в хищении картин и предметов, представляющих культурную ценность», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что ранее злоумышленники, находясь в одной из квартир на Большой Пионерской улице, путем свободного доступа похитили работы известных художников, в частности М.А. Врубеля, Д.Д. Бурлюка, старинные иконы, а также различные антикварные предметы, датированные XII-XVIII веками, принадлежащие 36-летнему жителю столицы. Согласно экспертному заключению данные предметы представляют собой культурную ценность.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресам места жительства в г. Москве задержали подозреваемых – 53-летнего мужчину и 78-летнюю женщину. Часть похищенного у злоумышленников была изъята.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60