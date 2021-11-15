При задержании мужчина бросил на асфальт пакет, в котором находилось 3 свертка с расфасованными пакетиками в количестве 53 штук с неизвестным веществом внутри...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта свыше 290 граммов наркотического средства – кокаина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Щепкина задержали 45-летнего москвича, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. При задержании мужчина бросил на асфальт пакет, в котором находилось 3 свертка с расфасованными пакетиками в количестве 53 штук с неизвестным веществом внутри. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – кокаином, общей массой 293 грамма. По версии следствия, наркотик предназначался для последующего сбыта в виде закладок.Следственной частью Следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступление и покушение на преступление», частью 4 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении фигуранта данного уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60