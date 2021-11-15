Гибель рыбы в Петушинском районе - первые результаты исследования пробы воды. Незаконная добыча...

Гибель рыбы в Петушинском районе - первые результаты исследования пробы воды. Незаконная добыча биологических ресурсов. В каких районах области поймали браконьеров? Что делать с несанкционированными свалками? И сколько случаев незаконной вырубки леса зафиксировано за последнее время? Расскажет Татьяна Логинова, помощник Владимирского природоохранного прокурора.